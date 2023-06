Serbia: amb. Gori a Jagodina incontra le imprese italiane

(ANSA) - BELGRADO, 12 GIU - L'ambasciatore d'Italia in Serbia, Luca Gori, si è recato oggi insieme al presidente della Camera di Commercio italo-serba, Annino De Venezia, in missione a Jagodina - nella Serbia centrale - per incontrare gli imprenditori italiani che operano nell'area e visitare alcuni stabilimenti. L'ambasciatore è stato inoltre ricevuto dalle autorità locali, con le quali ha condiviso l'importante contributo delle aziende italiane allo sviluppo di Jagodina e discusso possibili collaborazioni future. L'incontro si inquadra nelle periodiche visite dell'ambasciata nelle aree della Serbia a maggiore concentrazione di imprese italiane.

"Jagodina è tra i principali poli industriali del Paese e ospita un numero importante di aziende italiane. Dall'automotive alle cucine ai nastri adesivi, le nostre imprese - come mi è stato confermato stamani - continuano ad investire e a espandere i loro impianti produttivi", ha dichiarato l'ambasciatore Gori.

"Il loro ruolo - ha aggiunto - è fondamentale non solo per il rafforzamento delle relazioni commerciali tra Italia e Serbia, che nel primo trimestre 2023 hanno già superato gli 1,1 miliardi di euro, ma anche per lo sviluppo economico e sociale delle zone in cui operano, visto che le nostre aziende contribuiscono al 5,5% del Pil serbo". (ANSA).