Gruppo salentino dei Kalascima in tournee in Tanzania

IL CAIRO, 12 GIU - Un gruppo di rivisitata musica tradizionale pugliese, i "Kalascima", ha compiuto una tournee in Tanzania nell'ambito di un Festival organizzato dall'Ambasciata d'Italia a Dar es Salaam. Lo segnala un post su Facebook della stessa rappresentanza diplomatica.

Il gruppo salentino che reinterpreta melodie e i ritmi ipnotici della tarantella si è esibito dal 2 al 10 giugno in quattro concerti, di cui tre a Dar es Salaam e uno nell'isola di Zanzibar, nell'ambito del festival "Tousherekee Italia".

I Kalascima hanno avuto "importanti collaborazioni internazionali" tra cui una con Patti Smith, ricorda il post riferendo che il gruppo ha raccolto una "grande partecipazione" di pubblico "ad ogni concerto" della tournee organizzata "in collaborazione con Qatar Airways e Shambaland".

L'Ambasciatore Marco Lombardi, nel ringraziare la comunità italiana residente in Tanzania per aver fornito un "importante apporto al successo dell'iniziativa, ha posto un particolare accento sul fatto che il tour dei Kalascima ha contribuito" a "mantenere alta l'attenzione" di pubblico tanzaniano "verso il nostro Paese e a creare opportunità di nuove collaborazioni in ambito culturale tra Italia e Tanzania", scrive il post.

"Tousherekee Italia" continua ora con una mostra sul Perugino, eventi promozionali sulla candidatura di Roma ad Expo 2030, la partecipazione italiana allo "Zanzibar International Film Festival" e il lancio di "Tumia Akili", conclude il post riferendosi a un gioco da tavolo in swahili finalizzato ad accrescere voglia di conoscenza dell'Italia e della sua cultura.

