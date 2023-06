Amb. Palese a vertice Igad, cooperazione oggi più necessaria

(ANSA) - IL CAIRO, 12 GIU - L'Ambasciatore d'Italia in Etiopia, Agostino Palese, ha partecipato stamattina ai lavori della 14/a Assemblea dei capi di Stato e di governo dei Paesi "Igad", l'Autorità intergovernativa per lo sviluppo del Corno d'Africa, riuniti a Gibuti. Lo si è appreso da Gibuti dove il diplomatico ha sottolineato "la forte necessità" di una cooperazione nell'area.

L'Ambasciatore è intervenuto, a nome del forum dei donatori dell'Organizzazione di cui l'Italia detiene la co-presidenza, per sottolineare l'importanza dell'appuntamento in un "momento storico particolarmente complesso per il Corno d'Africa allargato".

Transizioni politiche, elezioni, conflitti, azioni terroristiche, effetti del cambiamento climatico e shock economici caratterizzano il già delicato scenario della regione producendo sfide sul piano securitario, in ambito migratorio e di sviluppo socio-economico unitamente ad opportunità da cogliere, ha detto Palese.

Parlando ai capi di Stato e di governo di Gibuti, Etiopia, Kenya, Somalia, Sud Sudan, Sudan e Uganda, l'ambasciatore ha sottolineato che "vi è, oggi ancor più di ieri, la forte necessità di una collaborazione più intensa" tra i Paesi dell'Igad per far fronte a "temi comuni cruciali" che, in ragione della crescente interdipendenza, impattano sui diversi Paesi del Corno d'Africa allargato ma producono anche "conseguenze più ampie" sul Continente africano, il Mar Rosso ed il Mediterraneo.

L'Igad ha dimostrato di poter giocare un "ruolo importante nel campo della facilitazione del dialogo in situazioni complesse" come nel caso dell'Etiopia e del Sudan, e persino di farsi garante di accordi come in Sud Sudan, ha dichiarato il diplomatico.

Data l'eccezionalità della congiuntura regionale e globale, l'Ambasciatore Palese ha incitato i leader a dare forma a una nuova "direzione di cooperazione transnazionale" imprimendo un'accelerazione a schemi di integrazione, pur declinandoli in modi e tempi che rispettino le specificità locali, che rafforzino ed amplino quelle forme di collaborazione già presenti nel contrasto al terrorismo, sul piano migratorio e su quello commerciale in grado di mitigare l'instabilità e promuovere il progresso. "L'Italia, come sempre, e il resto dei partner - ha concluso l'Ambasciatore Palese - non faranno mai mancare il proprio sostegno fattivo all'IGAD ed ai suoi Paesi membri". (ANSA).