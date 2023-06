La Festa della Repubblica torna a Gibuti dopo alcuni anni

(ANSA) - IL CAIRO, 10 GIU - "Dopo alcuni anni" si è tornati a celebrare la Festa della Repubblica italiana a Gibuti: lo sottolinea un post dell'Ambasciata d'Italia nella confinante Etiopia riferendosi al piccolo ma strategico Stato all'imboccatura del Mar Rosso.

La celebrazione è avvenuta in cima alla "Cosmezz Tower", l'edificio simbolo italiano a Gibuti con affascinante vista sulla città omonima. Vi hanno partecipato "numerosi connazionali, autorità civili e militari presenti a Gibuti".

L'ambasciatore d'Italia ad Addis Abeba, Agostino Palese, "ha sottolineato l'importanza strategica dei rapporti tra Italia e Gibuti ed evidenziato la capacità dell'Italia di farsi sistema di promozione delle eccellenze. Tale approccio, ha proseguito l'Ambasciatore, sarà ancora più evidente se Roma sarà eletta" ad ospitare l'Expo2030 di cui ha auspicato il sostegno gibutino, sintetizza il post.

E' stata inoltre evidenziata "la particolare congiuntura attraversata dal Corno d'Africa che affronta sfide fondamentali per il prossimo futuro da cui dipende la stabilità della Regione, del Mar Rosso e oltre".

Per l'organizzazione della festa, l'Ambasciata ha formulato "un ringraziamento speciale" alla "storica famiglia Mezzedimi per l'ospitalità" presso la Cosmezz Tower, alla Base militare di supporto "Bmis" e al Consolato onorario. (ANSA).