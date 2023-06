Ambasciatore Buccino a Passione Italia, festa italiana a Madrid

(ANSA) - MADRID, 10 GIU - L'ambasciatore italiano in Spagna, Giuseppe Buccino Grimaldi, ha visitato 'Passione Italia', la festa della comunità italiana di Madrid. "È un onore essere qui questa sera", ha detto, "in un clima festoso, un clima di amicizia, un clima di rapporti molto stretti, innanzitutto culturali e sociali".

Al via ieri pomeriggio e in programma fino a domani, 'Passione Italia' è il tradizionale appuntamento per tutti gli amanti dell'Italia a Madrid, quest'anno arrivato alla 13esima edizione. Un ampio spazio riservato a prodotti gastronomici e all'artigianato 'made in Italy', concerti dal vivo e attività per bambini sono le sue principali attrazioni.

Sul palco della festa, allestita presso la Scuola Italiana di Madrid, ha parlato brevemente anche Marco Pizzi, presidente della Camera di Commercio e Industria italiana per la Spagna, ente organizzatore dell'iniziativa. "Sono entusiasta di vedere così tanta gente nel pubblico", ha detto, "ringrazio per la partecipazione spagnoli, italiani e amici dell'Italia". Insieme a lui, presente anche Massimo Bonelli, preside della Scuola Italiana, che ha ringraziato tutti i presenti e in particolare il Coro italiano in Spagna, esibitosi subito dopo questo momento istituzionale.

In serata, è prevista la proiezione della finale di Champions League, Manchester City-Inter. "Io sono un 'moderato' tifoso del Napoli", ha detto l'ambasciatore Buccino, "ma come italiani stasera tiferemo tutti per l'Inter". (ANSA).