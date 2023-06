Serbia: ambasciatore Gori ad assemblea annuale Pks

(ANSA) - BELGRADO, 09 GIU - L'Ambasciatore d'Italia in Serbia, Luca Gori, è intervenuto oggi all'Assemblea Annuale della Camera di Commercio e Industria della Repubblica di Serbia (CCIS-PKS). All'evento, aperto dal Presidente Marko Cadez, hanno preso parte anche l'Ambasciatore Usa Cristopher Hill e il Capo Delegazione Ue Emanuele Giaufret.

La Camera, fondata nel 1857, rappresenta la più importante associazione nazionale della comunità imprenditoriale serba e riunisce 16 Camere regionali, 2 Camere provinciali oltre a quella di Belgrado e 9 uffici di rappresentanza all'estero. PKS si è inoltre affermata come partner privilegiato dell'Ambasciata d'Italia a Belgrado, con la quale ha co-organizzato il Business and Science Forum del 21-22 marzo scorsi.

Nel suo intervento, l'Ambasciatore Gori ha richiamato i positivi risultati sinora raggiunti nell'interscambio commerciale bilaterale, che nel primo trimestre 2023 ha già superato 1,1 miliardi di euro. "Questi numeri - ha aggiunto Gori - ci indicano che siamo sulla buona strada, ma il nostro obiettivo è sviluppare un partenariato innovativo basato su tecnologia e ricerca, transizione verde ed energetica e agri-tech''. Per farlo, ha chiosato l'Ambasciatore, "il Sistema Italia sta lavorando anche sul fronte degli strumenti finanziari con CDP, SIMEST e SACE e su iniziative di rilievo come il Forum dell'Innovazione di ottobre, la partecipazione dell'Italia alla Fiera Wine Vision by Open Balkan di novembre e il nuovo Business and Science Forum nella primavera 2024 a Trieste". (ANSA).