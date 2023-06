Libia: ambasciatore Alberini,al lavoro per rafforzare legami

(ANSA) - TUNISI, 09 GIU - "Inizio oggi il mio incarico di ambasciatore d'Italia in Libia. Lavorerò con entusiasmo e determinazione per rafforzare ulteriormente i profondi rapporti di amicizia e collaborazione che legano l'Italia e la Libia e per l'affermazione della pace e della prosperità in questa Nazione a noi così cara e vicina". Sono le parole dell'ambasciatore d'Italia a Tripoli, Gianluca Alberini, che ha assunto oggi l'incarico secondo quanto riferisce la Farnesina.

(ANSA).