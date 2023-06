L'ambasciata d'Italia a Baku celebra la festa della Repubblica

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - Si è tenuto l'8 giugno il ricevimento organizzato dall'ambasciatore d'Italia a Baku per celebrare la festa della Repubblica. Grandissima partecipazione - si legge in una nota dell'ambasciata - con oltre 2.300 ospiti presenti, tra esponenti del governo, parlamento, mondo diplomatico, imprese, settore accademico-culturale e connazionali.

Il governo azero è stato formalmente rappresentato dal ministro dell'Ecologia e delle Risorse naturali Mukhtar Babayev, il quale ha aperto il suo intervento ricordando lo spirito di amicizia e il profondo partenariato che lega l'Italia all'Azerbaijan, basato su "radici profonde e stabili fondamenta". Il ministro ha evidenziato la solidità della cooperazione economica bilaterale, grazie all'avvio del gasdotto del Trans Adriatic Pipeline (Tap), tramite il quale l'Azerbaijan si attesta come uno dei maggiori fornitori di gas naturale all'Italia, e ha evocato la firma nel 2022 del Memorandum of understanding in materia di sviluppo sostenibile, ambito in cui si prospettano ulteriori opportunità. "L'Italia - ha ricordato il ministro - è una delle destinazioni più attrattive per gli azerbaijani, anche per coloro che intendono studiare all'estero.

Migliaia di studenti azerbaijani già frequentano atenei italiani e la partnership tra l'università Ada e 5 prestigiosi atenei italiani sono certo rappresenterà un'ulteriore opportunità per esaltare i legami che ci uniscono al vostro bellissimo Paese".

L'ambasciatore d'Italia a Baku, Claudio Taffuri, nell'evocare l'importanza della dimensione e della qualità delle relazioni bilaterali ha affermato che "l'Italia è fermamente convinta del ruolo strategico che l'Azerbaijan ha oggi assunto e che continuerà ad esercitare nel futuro", aggiungendo che "Baku costituisce il principale pilastro di quel ponte ideale che unisce l'Ovest all'Est sul quale transiteranno non solo interessi economici e commerciali ma anche, e sempre in maggior misura, quelli politici e culturali". L'Italia, ha sottolineato ancora l'ambasciatore, "ha profondo rispetto per l'Azerbaijan proprio perché sta dimostrando di voler superare le attuali criticità avviando un percorso negoziale che vogliamo possa portare pace e stabilità nel Caucaso, ciò soprattutto in un momento così complesso della nostra storia comune che vede vicino ai nostri e vostri confini crescere una pericolosa area di instabilità creata dell'invasione russa dell'Ucraina".

Riguardo ai rapporti commerciali, l'ambasciatore Taffuri ha inoltre espresso la propria soddisfazione per gli importanti contratti firmati in questo primo semestre dell'anno che, se da un lato dimostrano la crescente attrattiva qui maturata nei confronti delle eccellenze tecnologiche italiane, dall'altro confermano la capacità del sistema Paese di saper operare efficacemente e cogliere le importanti opportunità offerte dall'Azerbaijan.

La serata - conclude la nota - è stata caratterizzata da performance di elevato livello da parte del tenore di fama internazionale Samir Jafarov che, assieme al soprano Fidan Hajiyeva, ha magistralmente cantato arie tratte dalla Traviata e dalla Turandot seguiti dal baritono Azer Zeynalov. Non sono mancate esibizioni di gruppi musicali molto noti nella capitale ed un'esibizione del complesso di percussioni azerbaijane guidato dall'artista Natiq Shirinov. Ampio spazio anche alla moda italiana con sfilate di Diesel, Max Mara ed Ermanno Scervino che hanno suscitato grande apprezzamento tra il vasto pubblico presente. (ANSA).