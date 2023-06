Capo per lo sviluppo del Corno d'Africa visita base italiana

(ANSA) - IL CAIRO, 09 GIU - Il Segretario esecutivo dell'Autorità intergovernativa per lo sviluppo dei Paesi del Corno d'Africa (Igad), Workneh Gebeyehu, ha visitato oggi con l'ambasciatore d'Italia in Etiopia, Agostino Palese, la Base italiana di supporto "Amedeo Guillet" a Gibuti. Lo segnala un post dell'Ambasciata d'Italia ad Addis Abeba.

La visita è stata compiuta in vista della 14/a Assemblea dei capi di Stato e di governo dell'Igad che si terrà proprio a Gibuti lunedì prossimo, 12 giugno, e a cui parteciperà anche l'Ambasciatore Palese in virtù della co-presidenza dell'Italia del "Forum dei partner".

"Workneh ha evidenziato l'importanza dell'Italia quale tradizionale e ineludibile partner" per l'Igad e "l'intera Regione riconoscendo l'impegno italiano nel promuovere le istanze africane presso la Comunità Internazionale e favorendo lo sviluppo di partenariati paritari", viene aggiunto.

L'Ambasciatore ha confermato l'impegno dell'Italia al fianco dell'Igad e dei Paesi della Regione sottolineando le importanti prospettive di collaborazione in "un'ottica mai predatoria, come evidenziato dal Presidente" del Consiglio Giorgia Meloni, "ma al fine di aumentare le capacità africane nel contrasto alle sfide comuni per cogliere insieme le rilevanti opportunità di progresso", sintetizza il post. (ANSA).