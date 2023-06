Al via la tradizionale festa degli italiani a Madrid

(ANSA) - MADRID, 09 GIU - Stand di prodotti tipici, bancarelle di artigianato, giochi per bambini, musica dal vivo: di questi e altri spazi e momenti si arricchirà 'Passione Italia', l'ormai tradizionale festa della comunità italiana a Madrid che prenderà il via per una nuova edizione oggi pomeriggio fino a domenica 11 giugno. Amata non solo da molti connazionali stabilitisi in Spagna, ma anche da residenti locali e altri appassionati dell'Italia, l'iniziativa è organizzata dalla Camera di Commercio e Industria Italiana per la Spagna ed ospitata dal cortile della Scuola Italiana di Madrid. Uno degli obiettivi principali è quello di far conoscere prodotti e realtà 'made in Italy' attive nel Paese iberico.

In programma, sono previsti anche i saluti istituzionali dell'ambasciatore in Spagna Giuseppe Buccino Grimaldi e la proiezione della finale di Champions League Manchester City-Inter sabato sera alle ore 21. (ANSA).