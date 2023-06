Vignali a Los Angeles, garantire servizi consolari efficaci

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - Il Direttore Generale della Farnesina per gli italiani all'estero e le politiche migratorie Luigi Vignali è in missione a a Los Angeles.

Vignali ha incontrato il personale del Consolato Generale, Comites e rappresentanti della nuova mobilità italiana.

L'obiettivo è mettere a punto nuove idee e opportunità per garantire dei servizi consolari sempre più efficaci. (ANSA).