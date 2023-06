Italia-Vietnam: workshop su space economy ad Hanoi

(ANSA) - HANOI, 08 GIU - Si è tenuto martedì scorso ad Hanoi, presso il Centro di promozione e cultura italiana Casa Italia, un workshop sulla space economy e le tecnologie satellitari come nuova frontiera di collaborazione tra Italia e Vietnam, dal titolo "Synthetic Aperture Radar technologies and applications".

Organizzato dall'Ambasciata italiana in Vietnam in collaborazione con il Vietnam National Space Center della Vietnam Academy of Science and Technology e il Cluster Tecnologico Nazionale Aerospazio, ente che aggrega tutti gli attori principali del sistema aerospaziale italiano, il workshop si inserisce nell'ambito della cooperazione scientifica e tecnologica Vietnam - Italia e si svolge nell'ambito del 50° anniversario delle relazioni diplomatiche e del 10° anniversario del partenariato strategico tra i due paesi.

Hanno partecipato all'evento il direttore generale del Vietnam National Space Center, Pham Anh Tuan, la presidente del Cluster Tecnologico Nazionale Aerospazio, Cristina Leone, e numerosi rappresentanti del mondo accademico sia italiano che vietnamita, e imprenditoriale, con rappresentanti delle aziende aerospaziali italiane Leonardo, e-GEOS e Thales Alenia Space Italia.

Gli interventi hanno permesso di approfondire le potenziali applicazioni delle tecnologie radar ad apertura sintetica Sar, con particolare riferimento a campi cruciali come la valutazione delle risorse idriche, la raccolta dati per l'agricoltura di precisione, o il monitoraggio dei cambiamenti climatici, temi di forte attualità sia in Vietnam che in Italia. (ANSA).