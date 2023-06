Donne e lavoro in Italia in esposizione a Lisbona

(ANSA) - LISBONA, 08 GIU - Con una grande mostra fotografica dedicata al lavoro e alle donne, l'Ambasciata a Lisbona coinvolge la popolazione della Capitale portoghese nella serie di eventi che in questi giorni celebrano in Portogallo la Festa della Repubblica Italiana.

"Agli occhi di lei - Donne e lavoro in Italia dal 1950 ad oggi" è il titolo della collettiva fotografica inaugurata ieri a Lisbona, alla presenza di una folta rappresentanza di esponenti delle istituzioni e del mondo della cultura. Patrocinata e prodotta dall'Ambasciata d'Italia a Lisbona in collaborazione con il Comune di Lisbona, è visitabile gratuitamente dal 7 giugno al 27 agosto presso la prestigiosa Galleria Municipale Avenida da Índia. La mostra indaga il modo in cui la fotografia femminile si è confrontata con il mondo del lavoro nell'Italia contemporanea. Oltre 100 immagini in un percorso che prende forma dagli archivi di 18 autrici e due collettivi, insieme a una selezione della Collezione Donata Pizzi, presentata con una proiezione site-specific, e alle stampe dell'Archivio UDI (Unione Donne Italiane) di Bologna.

«Questa iniziativa rientra nell'impegno che ho assunto aderendo al progetto "Campioni della parità" della Farnesina - ha dichiarato l'Ambasciatore Formosa nella presentazione - e intende estendere alla più ampia popolazione del Portogallo le celebrazioni della Festa della nostra Repubblica, nata 77 anni fa dal progetto collettivo di molte donne e uomini, e "fondata sul lavoro", come recita l'articolo 1 della nostra Costituzione.» "Agli occhi di lei" presenta una costellazione di donne di diverse generazioni, legate dall'uso del mezzo fotografico come strumento di emancipazione personale e indagine sociale: Paola Agosti, Marcella Campagnano, Lisetta Carmi, Liliana Barchiesi, Letizia Battaglia, Marilisa Cosello, Agnese De Donato, Collettivo Donne Fotoreporter, Nicole Gravier, Gruppo del Mercoledì, Allegra Martin, Gabriella Mercadini, Cristina Omenetto, Michela Palermo, Lia Pasqualino, Giada Ripa, Alessandra Spranzi, Francesca Volpi.

La mostra è curata da Maria Chiara Di Trapani, con il coordinamento degli storici Ilaria Favretto (Kingston University) e Nicola Pizzolato (Middlesex University). (ANSA).