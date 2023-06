Danimarca: 3 Days of Design alla Residenza italiana

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - Il 7 giugno si è aperta la Mostra 3 Days of Design che coinvolge diversi luoghi di esposizione nel centro di Copenaghen, inclusa la Residenza dell'Ambasciata d'Italia, che molti studi di architetti, designers, esperti e giornalisti hanno potuto visitare in anteprima.

3 Days of Design, la più nota mostra di design della regione nordica, è aperta fino a venerdì 9 giugno. Alla sua decima edizione, ha avuto quest'anno l'adesione di duecentonovanta espositori, fra cui, in Residenza, Nardi (mobili outdoor), Nova Color (superfici) e Viabizzuno (illuminazione). Esponenti dei rispettivi settori votati alla sostenibilità ed alla ricerca del minimo impatto sull'ambiente nonché seguaci di un approccio che privilegia l'elevata qualità dei prodotti, le tre aziende mostrano gli alti livelli di risultati raggiunti, sempre in linea con la volontà di coniugare innovazione e bellezza.

In questa visione, alla vigilia dell'inaugurazione, il fondatore di Viabizzuno, Mario Nanni, in video, e la sua equipe giunta in loco per l'occasione hanno voluto incontrare specialisti, architetti e operatori per spiegare al pubblico danese, grazie all'illustrazione di Olimpia Mengoli, la filosofia dell'impresa, il metodo di lavoro e l'analisi delle "otto regole di luce" - ideate e scritte dallo stesso Mario Nanni, perno dell'attività della famosa azienda italiana - facendoli divenire un sistema per condividere analisi e, nelle parole del fondatore, "diventare amici". (ANSA).