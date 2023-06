Cominciati i corsi di italiano nelle scuole dell'Uruguay

(ANSA) - MONTEVIDEO, 08 GIU - Si è svolta presso la scuola 323 'Italia' di Montevideo la cerimonia di inaugurazione dei corsi di italiano in Uruguay finanziati dal Ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale (Maeci) e dall'Associazione Trentini nel Mondo (Atm), che ne cura l'organizzazione presso le scuole pubbliche del Paese.

Il progetto, riferisce un comunicato, ha l'approvazione anche dell''Amministrazione nazionale dell'educazione pubblica (Anep) uruguaiana, nel quadro di un accordo internazionale tra Italia e Uruguay siglato nel 2021.

Questi corsi di italiano, che sono attivi in varie scuole del Paese e "riguardano circa mille alunni del quinto e sesto anno della scuola primaria (vale a dire nella fascia di età fra dieci e 12 anni), presentano un approccio comunicativo che integra le diverse competenze linguistiche".

Infine. si segnala, "permettono la diffusione di elementi salienti della cultura italiana, in un costante confronto tra i due Paesi, profondamente legati da radici comuni". (ANSA).