Arrigo Sacchi ospite dell'Italian Football Camp a Belgrado

(ANSA) - BELGRADO, 08 GIU - L'Ambasciatore d'Italia in Serbia, Luca Gori, è intervenuto presentazione dell'Italian Football Camp 2023, alla presenza di Arrigo Sacchi ospite dell'edizione 2023 del camp. L'iniziativa, realizzata dalla World Camp International di Marco Schembri insieme a Banca Intesa e Generali Assicurazioni, offre a 120 bambine e bambini serbi che vivono in condizioni di disagio l'opportunità unica di giocare insieme ad allenatori italiani. L'evento, inoltre, ha consentito di presentare alla stampa la mostra, dedicata a Paolo Rossi e Sinisa Mihajlovic.

L'esposizione, promossa dall'Ambasciata, in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura di Belgrado e con la World Camp International, aprirà il 5 luglio prossimo presso il Museo delle Arti Applicate di Belgrado.

"Lo sport, in tutte le sue discipline, rappresenta uno straordinario legame tra Italia e Serbia. Puntiamo molto sulla diplomazia sportiva come strumento per rafforzare le nostre relazioni bilaterali e come elemento di identità nazionale, di promozione turistica ed internazionalizzazione economica", ha dichiarato l'Ambasciatore Gori. "La mostra che dedicheremo a Paolo Rossi e Sinisa Mihajlovic - ha aggiunto - celebrerà due grandi campioni, amati dai tifosi e dal pubblico in Italia ed in Serbia". (ANSA).