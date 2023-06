Al via il Festival culturale italiano di Playa del Carmen

(ANSA) - CITTÀ DEL MESSICO, 08 GIU - Al via domani a Playa del Carmen, in Messico, fino al 10 giugno, la settima edizione del Festival culturale Italiano, con oltre 130 artisti, tra ballerini e cantanti che si esibiranno sul palco del Teatro della città. Per lo spettacolo, organizzato ogni anno dalla coreografa Clinzia Martina, direttrice dell'Accademia di Danza On Stage, in collaborazione con il Teatro di Playa del Carmen, sono attesi oltre 1400 spettatori.

L'evento - evidenzia il console onorario di Playa del Carmen, Italo Sampablo - ha il grande merito di far conoscere gli artisti italiani in Messico e ricordare la tradizione musicale italiana ai connazionali residenti nel Paese.

"Quest'anno sono stati circa 200 professionisti a lavorare alla realizzazione del festival, ed è grazie a loro che Playa del Carmen ospita ogni anno uno degli spettacoli di musica italiana più grandi al mondo", ha aggiunto Sampablo. Nel repertorio sono inclusi classici di Mina, Adriano Celentano, Jimmy Fontana e una chiusura dedicata a Lucio Battisti. (ANSA).