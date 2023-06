2 giugno: in Costa Rica un ricevimento e un concerto

(ANSA) - SAN JOSE, 08 GIU - L'Ambasciata generale d'Italia a San José in Costa Rica ha organizzato in occasione della Festa della Repubblica una serie di celebrazioni culminate il 2 giugno con un ricevimento nella residenza dell'ambasciatore, Alberto Colella, e un concerto nel Teatro Nacional della capitale.

Alle celebrazioni, si legge in una nota, hanno assistito oltre 300 persone tra autorità e rappresentanti del corpo diplomatico e del mondo politico, imprenditoriale, artistico, culturale e scientifico del Paese centroamericano.

Nel suo discorso tenuto dopo l'esecuzione degli inni nazionali da parte della cantante Elisabeth Naranjo, l'ambasciatore ha evidenziato "le ottime relazioni e l'amicizia tra l'Italia ed il Costa Rica" sottolineando "i valori, i sentimenti e la storia comuni".

Al margine delle celebrazioni gli invitati hanno potuto assistere ad una mostra fotografica dedicata alla candidatura di Roma all'Expo 2030 e ad un concerto del Quartetto d'Archi di Venezia al Teatro Nacional. (ANSA).