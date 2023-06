Nepal, conclusa missione dell'Ambasciatore Vincenzo de Luca

(ANSA) - NEW DELHI, 07 GIU - Si è conclusa la missione in Nepal dell'Ambasciatore d'Italia per l'India e il Nepal Vincenzo de Luca.

Al centro dell'articolata visita sono stati la promozione della candidatura di Roma ad ospitare Expo 2030 e il rafforzamento delle relazioni politiche ed economiche tra i due paesi.

A Kathmandu l'Ambasciatore ha avuto colloqui con i vertici del governo nepalese, tra cui il Vice Presidente del Nepal, il Ministro dell'Industria e il Foreign Secretary.

Gli incontri si sono focalizzati sul consolidamento delle relazioni diplomatiche grazie al nuovo strumento delle consultazioni politiche bilaterali, sul potenziale che la complementarietà delle economie di Italia e Nepal possono esprimere e sulla candidatura di Roma per Expo 2030. La visita ha offerto l'occasione per partecipare a un evento della Camera di Commercio e dell'Industria italo-nepalese. "Sono state discusse le opportunità per incrementare l'interscambio e gli investimenti tra i due Paesi, in particolare nei settori del food processing, del tessile e delle infrastrutture", ha fatto sapere l'Ambasciatore. (ANSA).