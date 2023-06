'Grande capitale di simpatia' per l'Italia in Niger

(ANSA) - IL CAIRO, 07 GIU - Il "grande capitale di simpatia" per l'Italia accumulato in Niger negli ultimi anni attraverso il sostegno italiano alla sicurezza e la cooperazione allo sviluppo e in diversi altri settori è stato visibile la settimana scorsa in occasione della Festa della Repubblica celebrata presso la Residenza dell'Ambasciatrice Emilia Gatto a Niamey accogliendo circa 400 invitati, tra i quali una cospicua rappresentanza delle più alte cariche governative locali.

E' quanto emerge dai resoconti di un partecipante e di media nigerini pubblicati negli ultimi giorni. Alla cerimonia hanno partecipato 12 ministri, tra i quali i titolari dei dicasteri degli Esteri, Difesa, Interno, Infrastrutture, Università, Poste, Allevamento, Cultura, Sport, Comunicazione, oltre al ministro di Stato alla Presidenza e il Primo vicepresidente dell'Assemblea nazionale.

Presenti anche i cinque sindaci di Niamey, il presidente della Camera di commercio di Niamey, quello dell'Alta autorità per il consolidamento della pace e il Direttore generale dell'Agenzia nazionale per le conferenze, comunemente definito "l'unico vero business", peraltro assai fiorente, affermatosi da pochi anni in Niger.

Anche la Difesa nigerina è stata rappresentata al più alto livello: oltre al ministro Alkassoum Indatou, erano presenti tra gli altri anche il Capo di Stato maggiore della Difesa generale, Issa Sidikou; il Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica, Salifou Mainassara; e il Capo della Gendarmeria nazionale.

La festa è stata allietata da uno "show cooking" presentato dallo chef Marco Ferrari sull'arte di cucinare il risotto, oltre che, a grande richiesta, la pizza e i supplì.

Grazie alla collaborazione della Missione italiana di Sostegno per la formazione alle Forze di Difesa e Sicurezza nigerine (Misin), su due megaschermi sono stati proiettate di continuo immagini dell'Italia tecnologica, paesaggistica e dei progetti di cooperazione italiani. Due dei quattro cartelloni "rollup" esposti hanno riguardato la candidatura di Roma all'Expo 2030, richiamata nel discorso dell'Ambasciatrice anche in collegamento con il concetto del Piano Mattei del governo italiano per l'Africa che sta suscitando grande interesse pure in Niger.

Nel suo discorso pubblicato integralmente da almeno due giornali, Gatto ha detto che in Niger arriveranno "presto" (all'ANSA risulta comunque dopo la prossima estate) gli altri due elicotteri forniti dall'Italia alle Forze armate nigerine in ambito "Misin" dopo i due velivoli consegnati in ottobre: in entrambi i casi, come ha ricordato l'Ambasciatrice. "grazie a un importante sostegno del Ministero degli Affari Esteri italiano". (ANSA).