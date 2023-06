'Faciliteremo la vita degli imprenditori italiani in Brasile'

(ANSA) - BRASILIA, 07 GIU - "Quello con l'Italia è il primo Fronte parlamentare del Brasile con uno Stato europeo. I due Paesi hanno molti punti in comune. Qui è radicata la principale colonia italiana fuori dall'Italia. E con questa iniziativa vogliamo sostenere e facilitare proprio questa comunità". Così all'ANSA il parlamentare brasiliano Luiz Fernando Faria, alla guida del neonato Fronte, che già alla sua partenza conta su un numero record di 244 adesioni, ovvero il 41% dei 594 membri che formano il Parlamento, in occasione del taglio del nastro del Fronte avvenuto ieri sera all'ambasciata d'Italia a Brasilia.

"E' stato un successo oltre le più rosee previsioni: ieri sera nel corso dell'evento sono arrivate diverse richieste di adesione che potrebbero portare il numero dei membri del Fronte addirittura a 270", ha spiegato l'ambasciatore Francesco Azzarello, evidenziando come sia già "previsto un primo seguito operativo concreto con un incontro in Ambasciata il 21 giugno di una quindicina di grandi società italiane con i vertici del Fronte parlamentare".

Al Fronte, guidato dal deputato Luiz Fernando Faria, che già prevede un primo incontro operativo il 21 giugno, si affianca anche al Gruppo di amicizia bilaterale coordinato da Eros Biondini, un secondo pilastro della dimensione parlamentare dei rapporti bilaterali.

Il Gruppo, che si occupa della diplomazia parlamentare tra i due Paesi, conta su "40 membri tra deputati e senatori, molti dei quali di discendenza italiana, o con doppia cittadinanza come lo stesso Biondini". Anche questo organismo punta a sostenere la comunità italo-brasiliana" e il supporto ai brasiliani che investono in Italia, in particolare le donne imprenditrici.

"Uno dei miei obiettivi - ha spiegato Biondini - è fare in modo che anche il Parlamento italiano faccia ripartire il Gruppo Italia-Brasile. Penso che a luglio potremmo già fare la prima missione in Italia, fisica o virtuale, e lavorare a pieno ritmo nei prossimi mesi". (ANSA).