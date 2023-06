Cinque ministri a Festa della Repubblica italiana in Eritrea

(ANSA) - IL CAIRO, 07 GIU - Erano presenti anche i ministri dell'Informazione, della Giustizia, dell'Agricoltura, dei Trasporti e del Turismo, oltre al Consigliere economico del presidente eritreo Isaias Afewerki alle celebrazioni per la Festa della Repubblica svoltesi la settimana scorsa presso la storica Residenza dell'Ambasciata d'Italia all'Asmara, "Villa Roma".

Al ricevimento hanno partecipato oltre 200 invitati tra cui italo-eritrei ed esponenti del Corpo diplomatico accreditato.

Nel suo intervento celebrativo, l'ambasciatore d'Italia in Eritrea, Marco Mancini, ha evocato la percezione ormai condivisa a livello internazionale dell'Africa quale "continente del futuro", dove già oggi avvengono "fenomeni che plasmano scelte di portata globale".

Anche l'Eritrea deve far parte di questa realtà, approfittando della pace raggiunta dopo due anni di guerra in Etiopia, per imprimere "un'accelerazione decisiva" al proprio sviluppo nazionale, ha detto l'ambasciatore.

L'Italia intende essere protagonista di questo processo, attraverso l'implementazione del "Piano Mattei" per l'Africa, come ribadito ancora dal vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Nazionale, Antonio Tajani, in occasione del 60/o anniversario dell'istituzione dell'Organizzazione degli Stati Africani, poi divenuta l'Unione Africana, ha ricordato Mancini.

L'Ambasciatore ha ringraziato il governo eritreo e anche tutti gli altri attori internazionali che hanno mostrato vicinanza e solidarietà all'Italia a seguito della tragica alluvione che ha colpito soprattutto l'Emilia Romagna.

La serata è stata animata dalla presenza di due chef giunti dall'Italia che hanno preparato "dal vivo" piatti tipici italiani e dal terzetto musicale "Aperitivo Italiano" che ha interpretato famosi brani di musica leggera italiana molto apprezzati anche in Eritrea. (ANSA).