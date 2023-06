2 giugno: celebrata fratellanza fra Italia e Rep. Dominicana

(ANSA) - SANTO DOMINGO, 07 GIU - L'ambasciata d'Italia a Santo Domingo ha celebrato, con la partecipazione di centinaia di persone, la Festa Nazionale nella cornice dell'Hotel Intercontinental di Santo Domingo.

Alla celebrazione, riferisce un comunicato, sono intervenuti il ministro degli Esteri, Roberto Alvarez Gil e quello dell'Università, Franklin Garcia Fermin, il presidente del Tribunale costituzionale, Milton Ray Guevara, tre vice ministri, i responsabili delle istituzioni della collettività italiana (Camera di Commercio, Casa Italia, Comites, CGIE), e il corpo diplomatico al gran completo. Madrina dell'evento la famosa influencer di origini italiane, Gabriella Reginato.

Nel suo intervento l'ambasciatore Stefano Queirolo Palmas ha ricordato l'anniversario dei 75 anni della Repubblica Italiana e dei 125 anni di relazioni bilaterali italo-dominicane.

In un mondo "caratterizzato dall'instabilità provocata dalla Russia e dalla sua ingiustificata aggressione all'Ucraina - ha detto - la Repubblica Dominicana emerge come elemento di stabilità regionale e come "punto di riferimento per l'Italia anche grazie alla lunga e intensa storia che unisce i nostri Paesi".

Queirolo Palmas ha infine ricordato la centralità delle comunità italiane in Dominicana e dominicana in Italia, il vero cuore pulsante delle relazioni bilaterali, che poggiano così su solide radici.

Il ministro Alvarez ha portato gli auguri del presidente Luis Abinader e ha sottolineato il vincolo fraterno che unisce il popolo italiano e quello dominicano, così come l'importanza delle rispettive comunità da entrambi i lati dell'Oceano Atlantico.

I circa 350 invitati sono stati salutati dai Carabinieri in Grande Uniforme Storica, passando attraverso la raffigurazione dell'Arco di Costantino, il simbolo sia della campagna per l'organizzazione di Expo Roma 2030.

Nel salone sono state esposte le opere di artisti dominicani che hanno partecipato alla 2/a edizione del progetto "Caribe en Residencia", versione locale di "Collezione Farnesina"; accanto a pezzi unici di marche italiane come Piaggio e Maserati.

Il 4 giugno, presso la spianata del Monumento a Fray Antonio de Montesinos, sul Malecón, sono proseguite le celebrazioni italiane con la seconda festa popolare di piazza, dopo quella del 2022: una festa aperta al pubblico, con balli, cibo italiano, musica e divertimento Made in Italy (ma anche moto Benelli).

Hanno partecipato oltre 5.600 persone che hanno molto apprezzato l'intrattenimento e i prodotti tipici italiani che potevano anche essere acquistati. (ANSA).