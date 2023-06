Tanzania, illuminazione tricolore del ponte di Dar es Salaam

(ANSA) - IL CAIRO, 06 GIU - Il "Tanzanite Bridge", il centralissimo ponte di Dar es Salaam, la principale città della Tanzania, è stato illuminato per due sere di bianco, rosso e verde creando un enorme tricolore italiano e segnando l'inizio di un lungo Festival che punta a promuovere il "Sistema Italia" nel Paese dell'Africa orientale.

L'illuminazione 'italiana' è culminata il 2 giugno con uno spettacolo pirotecnico in occasione della Festa della Repubblica, quando l'ambasciatore d'Italia in Tanzania, Marco Lombardi, ha ospitato in Residenza a Dar es Salaam celebrazioni alla presenza del ministro della Giustizia e degli Affari Costituzionali tanzaniano, Damas Ndumbaro, e di oltre 500 ospiti. Nel ricevimento è stata promossa ancora una volta la candidatura di Roma ad ospitare l'Expo 2023. L'illuminazione del ponte lungo un chilometro, alto 670 metri e in funzione solo dall'anno scorso è inserita nella campagna del ministero del Turismo italiano "Open to meraviglia".

Il Festival Italiano, dal titolo "Tusherekee Italia", continuerà fino al 31 agosto fra l'altro con concerti dei "Kalashima" (ballo della taranta) a Dar es Salaam e Zanzibar, eventi su prodotti e tecnologia italiani e una mostra sul Perugino. L'avvio del festival "Festeggiamo l'Italia" coincide con una missione in Italia che la ministra degli Esteri tanzaniana, Stergomena L.Tax, inizia ufficialmente giovedì.

