Il 2 giugno celebrato al Consolato d'Italia di Erbil

(ANSAmed) - BEIRUT, 06 GIU - Alla presenza del console d'Italia Michele Camerota e di numerose autorità curdo-irachene si è svolta nei giorni scorsi a Erbil, capitale del Kurdistan iracheno, la celebrazione della Festa della Repubblica italiana.

"E' stata una festa molto partecipata, con circa 600 ospiti, tante autorità curde, imprenditori, esponenti del mondo accademico e della cultura, la collettività degli italiani qui residenti o impegnati temporaneamente", ha dichiarato all'ANSA il console Camerota.

Tra i numerosi rappresentanti istituzionali curdo-iracheni, il capo del dipartimento delle relazioni internazionali del governo di Erbil, Safeen Dizayee ha espresso parole di "apprezzamento e gratitudine" nei confronti dell'Italia, non solo per la presenza del contingente militare, inquadrato nella missione Prima Parthica, ma anche per il dinamismo mostrato in campo culturale, facendo anche riferimento alle numerose missioni archeologiche italiane che operano nella Regione. L'Italia, ricorda il console Camerota, è il primo Paese per le missioni archeologiche in Iraq così come l'Iraq è il primo Paese per contributi erogati dalla Farnesina alle missioni archeologiche italiane all'estero.

Alla cerimonia erano presenti rappresentanti del contingente italiano, che fa parte della Coalizione globale anti-Isis e che è attualmente comandato pro tempore dal colonnello Stefano Salvadori.

Nel suo discorso, il console ha ricordato "l'intenso dinamismo delle relazioni bilaterali" tra i due Paesi: solo un mese fa il ministro della Difesa, Guido Crosetto, era a Baghdad e a Erbil dopo che, a dicembre, il presidente Meloni aveva svolto in Iraq e Kurdistan la prima missione estera bilaterale dal suo insediamento".

"Lo scorso mese di aprile, poi, il presidente curdo-iracheno, Nechirvan Barzani, si è recato in visita in Italia, ricevuto da alte cariche istituzionali". Sempre a Roma - ha ricordato il console Camerota - è atteso nei prossimi giorni il presidente iracheno Abdul Latif Rashid.

Alla festa del 2 giugno c'erano inoltre "numerosi imprenditori curdo-iracheni che lavorano col Made in Italy", accanto a una folta rappresentanza della comunità italiana in Kurdistan, tra chi lavora nelle organizzazioni internazionali, nelle Ong e in altri settori.

Safin Dizayee ha infine colto l'occasione per annunciare "il forte gradimento del governo regionale per l'avallo di Roma e di Baghdad ad elevare a Consolato Generale la rappresentanza diplomatica italiana a Erbil, a conferma del fiorente momento delle relazioni bilaterali". (ANSAmed).