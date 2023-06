Festa della Repubblica Italiana ad Almaty

(ANSA) - ASTANA, 06 GIU - Dopo la celebrazione della 77ma Festa della Repubblica ad Astana il 2 giugno scorso, l'ambasciata italiana in Kazakistan ha organizzato un evento celebrativo anche ad Almaty presso la piazza di Esentai Mall, un noto centro commerciale locale. Molti gli italiani presenti alla cerimonia che si è svolta in un clima festoso. Come ricordato dall'ambasciatore Marco Alberti, la scelta di tale luogo per la celebrazione dell'evento ha un valore simbolico particolare, sociale ed economico: "La piazza è il luogo dove la tradizione incontra l'innovazione", ha osservato. L'area è stata rigenerata a partire da un parcheggio attraverso l'opera di un architetto italiano, Riccardo Andrea Marini. (ANSA).