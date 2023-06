2 Giugno: mostra 'Sensazioni d'Italia' a Città del Messico

(ANSA) - CITTA DEL MESSICO, 06 GIU - Come parte delle iniziative per la 77/ma Festa della Repubblica italiana, a Città del Messico è stata inaugurata 'Sensaciones de Italia' (Sensazioni d'Italia), una mostra di fotografi italiani e messicani residenti in Messico, che attraverso 58 immagini racconta la cultura, le tradizioni, l'arte e la vita di alcune località italiane.

L'iniziativa nasce da una collaborazione tra ambasciata d'Italia, Comites e Istituto italiano di cultura, e si inserisce nel progetto 'Galerias Abiertas' della segreteria di Cultura di Città del Messico.

La mostra si configura come una delle numerose iniziative realizzate in collaborazione tra Italia e Messico per promuovere i flussi bilaterali tra i due Paesi, che sono anche superpotenze turistiche.

"Questa mostra rappresenta una nuova occasione per far conoscere in Messico la ricchezza culturale, artistica e gastronomica del nostro Paese e stimolare nuovi flussi, che non potranno che essere facilitati dall'attivazione del nuovo volo diretto di Aeromexico tra le due capitali.", ha dichiarato l'ambasciatore d'Italia in Messico, Luigi De Chiara. (ANSA).