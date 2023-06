Pizzica salentina protagonista alla Festa del 2 giugno a Tunisi

(ANSAmed) - TUNISI, 05 GIU - In occasione delle celebrazioni della Festa della Repubblica, la Residenza dell'Ambasciatore d'Italia a Tunisi ha ospitato la musica e la danza tradizionale salentina con la partecipazione del tamburellista Giuseppe Delle Donne e dalle ballerine Sara Colonna e Mariangela Recchia.

Gli artisti hanno anche tenuto il giorno seguente, presso il Teatro dell'Opera della Città della Cultura di Tunisi, una masterclass dedicata alla pizzica. L'evento, organizzato dall'Istituto Italiano di Cultura, in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia a Tunisi, ha avuto una larga adesione e dato vita ad un apprezzato scambio interculturale tra gli artisti italiani e la troupe nazionale tunisina di arti popolari. "Siamo lieti dell'entusiasmo che i danzatori della "Troupe Nationale Tunisienne des Arts Populaires" hanno mostrato per le tradizioni coreutiche e musicali del sud Italia, ma soprattutto della condivisione e del dialogo tra culture che la masterclass ha favorito. Ci auguriamo che progetti come questo possano avere un seguito" ha dichiarato al termine dell'evento Sara Colonna, danzatrice, percussionista e danza-terapeuta.

(ANSAmed).