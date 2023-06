Amb. Lambertini, grande rilancio delle relazioni tra Italia e Gb

(ANSA) - LONDRA, 05 GIU - Anche quest'anno, in occasione della Festa della Repubblica, le istituzioni italiane nel Regno Unito prevedono una serie di iniziative, da oggi all'8 giugno, per celebrare una ricorrenza cruciale nella storia del nostro Paese, dare risalto all'orgoglio e all'operosità della collettività italiana e sottolineare lo straordinario momento attraversato dalle relazioni italo-britanniche. Si inizia stasera con l'evento del Consolato generale d'Italia a Londra presso la storica Mansion House, nella City, luogo simbolo della presenza degli Italiani nella capitale del Regno. L'evento, offerto dal console generale Domenico Bellantone, è sponsorizzato da prestigiosi marchi italiani nei campi dell'ospitalità, del cibo e delle bevande, del design e dell'industria. Domani nella splendida cornice della Residenza di Grosvenor Square, è in programma una serata di grandi emozioni per gli appassionati di sport e di calcio. Special guest ne sarà il giornalista di Sky Federico Buffa, che porterà a Londra il suo spettacolo 'Italia Mundial'. Mercoledì, l'ambasciatore d'Italia e la signora Maria Grazia Lambertini ospiteranno - sempre in Residenza - il tradizionale ricevimento per le autorità britanniche.

A chiudere le celebrazioni, la direttrice dell'Istituto italiano di Cultura Katia Pizzi presenterà giovedì la performance sperimentale dell'arpista italiana Kety Fusco.

"Stiamo assistendo ad un momento di grande rilancio delle relazioni italo-britanniche - ha dichiarato l'ambasciatore Inigo Lambertini. "A meno di un anno dall'inizio della mia missione nel Regno Unito, sono stato testimone in questo primo periodo di un'intensa e crescente cooperazione tra i nostri governi, di cui la visita della Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni lo scorso aprile e la partecipazione del Signor Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'incoronazione del Re Carlo III all'inizio di maggio sono un segnale chiaro ed inequivocabile. Non potrebbe esserci un momento migliore per celebrare l'amicizia tra i nostri due Paese, uniti - come testimonia anche il nostro comune impegno a sostegno dell'Ucraina - dai valori della libertà, della democrazia e della cooperazione internazionale, che nella Festa della Repubblica trovano la loro massima espressione". (ANSA).