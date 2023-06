2 Giugno: ambasciatore d'Italia in Australia celebra Repubblica

(ANSA) - SYDNEY, 05 GIU - L'Ambasciatore d'Italia in Australia, Paolo Crudele, ha celebrato la Festa della Repubblica a Canberra mettendo al centro della giornata le eccellenze del Made in Italy e la candidatura di Roma alla Expo 2030. L'appuntamento ha visto la presenza di un rilevante numero di esponenti del corpo diplomatico, rappresentanti di importanti aziende italiane nonché della collettività italo-australiana, tra cui il membro del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero(CGIE) Franco Papandrea e il Presidente del locale Comites (Comitato Italiani all'Estero), Franco Barilaro.

Da parte australiana, presenti il Ministro del Commercio Don Farrell e il Senatore laburista Raff Ciccone, presidente del gruppo di amicizia parlamentare italo-australiano. Il Ministro Farrell, nel corso del suo intervento ha sottolineato la priorità attribuita al rapporto con l'Italia e la ferma volontà dell'Australia di concludere l'Accordo di Libero Scambio con l'Unione Europea nel corso delle prossime settimane. Nel suo discorso l'Ambasciatore Crudele si è soffermato sui valori fondanti della Repubblica Italiana e della Costituzione, ricordando come la comunità italiana residente in Australia rappresenti un punto di riferimento per la cultura e lo stile di vista della moderna Australia multiculturale. "Un evento partecipato e sentito arricchito dalla presenza di primo piano del Ministro del commercio Farrell, a testimonianza della viva attenzione con cui l'Australia guarda all'Italia e all'Europa quali partner privilegiati nel campo delle democrazie occidentali". I festeggiamenti per la festa della Repubblica a Canberra sono proseguiti domenica 4 giugno con la Festa Italiana, popolare evento conviviale organizzato dal Comites di Canberra insieme alle numerose espressioni dell'associazionismo italiano locale. (ANSA).