Nave Margottini a Copenaghen per il 2 giugno

(ANSA) - ROMA, 04 GIU - La Fregata italiana Carlo Margottini - di ritorno da un'esercitazione Nato al largo delle coste scozzesi - ha ormeggiato nel porto di Copenaghen alla vigilia della Festa Nazionale, rafforzando con la sua presenza, il 2 giugno, il messaggio italiano di amicizia e sostegno ai valori che l'Italia e la Danimarca condividono.

Gesto - fa sapere l'ambasciata d'Italia a Copenaghen - apprezzato dalle autorità e dai diversi rappresentanti della società danesi che, oltre a visitare con molto interesse la fregata, hanno potuto assistere ad un concerto del Rossini Opera Festival, tenutosi a bordo, e partecipare al successivo buffet con specialità marchigiane.

Varata negli stabilimenti di Fincantieri nel 2013, Nave Margottini, oltre all'evidente dimostrazione degli elevati livelli della cantieristica e della tecnologia italiane, ha significativamente rappresentato a Copenaghen quanto le forze militari, la loro generosa dedizione e la loro riconosciuta, speciale professionalità siano dedicate dall'Italia alla pace ed al sostegno dei fondamentali valori di libertà, democrazia e solidarietà, come del resto testimonia il tradizionale impegno italiano nelle missioni di pace internazionali.

Il successivo ricevimento organizzato nel giardino dell'Istituto italiano di cultura è stato l'occasione per celebrare la festa del 2 Giugno e i valori ed il rispetto del diritto internazionale che l'Italia condivide a tutti i livelli con gli amici danesi, a cominciare dalla comune e convinta appartenenza alla famiglia europea. È stato anche l'occasione per promuovere la candidatura di Roma ad ospitare l'Expo Universale 2030, evidenziandone il messaggio di innovazione e di risposta alle esigenze di creatività sostenibile, per costruire un progetto condiviso in modo durevole ed utile, con tutti e per tutti. (ANSA).