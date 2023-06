Festa della Repubblica in Sudafrica nelle principali città

(ANSA) - CITTÀ DEL CAPO, 04 GIU - La festa della Repubblica italiana del 2 giugno è stata celebrata oggi, 4 giungo, a Città del Capo, presso la Residenza dell'Ambasciatore. La comunità italiana di Johannesburg ha invece celebrato il 2 giugno presso la sede del Consolato, con una cerimonia presieduta dal Console Generale Emanuela Curnis. Martedì l'ultimo evento si terrà a Durban.

A Città del Capo l'Ambasciatore Paolo Cuculi ha salutato e ringraziato il Console di Città del Capo uscente Emanuele Pollio che passerà il testimone al suo successore nei prossimi giorni.

Il Console Pollio ha a sua volta ringraziato la comunità italiana per il sostegno e la collaborazione in progetti che vanno dalla ricerca scientifica all'assistenza umanitaria.

Filo conduttore degli eventi legati al 2 giugno in Sudafrica quest'anno è stata la presenza degli artisti dell'Accademia del Maggio Musicale Fiorentino che hanno intrattenuto i numerosi ospiti in tutte le sedi.

L'Ambasciatore Cuculi e il Console Generale Curnis hanno invitato i cinque artisti, Caterina Meldolesi (soprano), Lorenzo Martelli (tenore), Lulama Taifasi (tenore), Ludovico Filippo Ravizza (baritono) Matteo Mancini (baritono) e Giovanni Fabbrini (pianista) con l'intento di promuovere l'arte e la musica italiana in Sudafrica. Di livello elevatissimo gli artisti hanno fatto un tour de force di concerti nelle maggiori città sudafricane. Nel gruppo, il giovane tenore Lulama Taifasi, sudafricano, che ha imparato l'italiano alla Dante Alighieri di Citta' del Capo e ha poi fatto domanda per l'Accademia del Maggio Fiorentino, dove ogni anno vengono ricevute circa 500 domande da 50 paesi per soli 10-12 posti disponibili. Taifasi rappresenta il successo dei partenariati culturali che le sedi diplomatiche italiane in Sudafrica hanno ricostruito dopo la pandemia.

Durante le celebrazioni della festa nazionale Italiana sono state assegnate le Onorificenza a Cavaliere dell'Ordine della Stella d'Italia firmate dal Presidente Mattarella. A Johannesburg il Console Curnis ha consegnato l'Onorificenza alla Professoressa Claudia Polese, originaria di Cecina, che nel 2001 ha conseguito la laurea in Ingegneria Aeronautica presso l'Università di Pisa e che dal 2009 fa parte della Scuola di Ingegneria Meccanica, Industriale e Aeronautica dell'Università del Witwatersrand di Johannesburg. La Professoressa Polese mantiene un forte legame con l'Italia che si traduce in opportunità di ricerca e di collaborazioni industriali e scientifiche tra Italia e Sudafrica. A Città del Capo, l'onorificenza è stata consegnata dall'Ambasciatore Cuculi a Francesco Petruccione, accademico e fisico di Genova che dal 2022 è responsabile della Cattedra di Fisica all'Università di Stellenbosch oltre che essere direttore ad interim del "National Institute for Theoretical and Computational Sciences" del Sudafrica. Al consolato di Johannesburg, è stato anche ricordato Edoardo Villa, scultore bergamasco, catturato dagli inglesi in Nord Africa e trasferito in Sudafrica come prigioniero di guerra nel 1942. Villa è stato riconosciuto per avere contribuito allo sviluppo socio economico del Sudafrica. Durante la sua carriera di artista ha partecipato a 5 Biennali di Venezia come scultore sudafricano. (ANSA).