2 Giugno: Festa della Repubblica in Senegal, Roma protagonista

(ANSA) - NAIROBI, 04 GIU - In occasione della festa della Repubblica, l'Ambasciata d'Italia a Dakar ha ospitato il tradizionale ricevimento per le autorità, il corpo diplomatico, la comunità italiana e gli esponenti del mondo imprenditoriale, accademico e della cooperazione.

Nel ricordare la tradizione democratica del Paese ed invocare un dialogo pacifico in relazione ai recenti avvenimenti, con l'aumento delle tensioni politiche e sociali, l'ambasciatore Giovanni Umberto De Vito ha sottolineato "l'attenzione crescente che l'Italia accorda al Senegal come Paese cardine nella regione e partner esemplare in Africa".

Nel suo messaggio, la ministra per i Senegalesi all'estero, Annette Seck, ha confermato l'apprezzamento delle autorità locali per l'accoglienza dell'Italia alla consistente diaspora senegalese e per il sostegno della cooperazione italiana alle politiche di sviluppo del Senegal.

Durante la serata il Coro italiano di Dakar ha interpretato gli inni nazionali e il "Va' Pensiero" di Verdi. Protagonista dell'evento, la città di Roma con immagini e filmati evocativi della candidatura all'esposizione universale del 2030: "il legame fra popolazioni e territori ci coinvolge tutti ed Expo 2030 Roma sarà l'appuntamento internazionale ideale per discutere delle opportunità e delle sfide di uno sviluppo urbano sostenibile", ha sottolineato De Vito. (ANSA).