Rosario celebra la giornata del migrante italiano

(ANSA) - BUENOS AIRES, 03 GIU - In occasione della giornata dell'emigrante italiano che si celebra in Argentina il 3 giugno, il consolato generale italiano della città di Rosario ha allestito insieme alle autorità dell'Ufficio migrazione argentino (Migraciones) la mostra 'Argentina terra di immigrati'.

La mostra si terrà tra il 7 e il 9 giugno, nella sede della Biblioteca Argentina, un edificio storico della città nella centrale Piazza San Martin. "Si tratta di una mostra itinerante che per l'occasione verrà portata qui per permettere a tutti coloro che parteciperanno all'evento non solo di poter visionare i pannelli fotografici e illustrativi che la compongono ma anche di poter ottenere il certificato di arrivo in Argentina del proprio avo", ha spiegato in un'intervista all'ANSA il console generale Marco Bocchi.

"Si tratta di un servizio di carattere eminentemente ludico che offre Migraciones e che per la prima volta portiamo qui permettendo l'accesso alla base dati ottenuta dalla digitalizzazione dei libri delle barche arrivate al porto di Buenos Aires tra gli anni 1882 e 1950", ha aggiunto.

La mostra, ha spiegato il console, rappresenta solo una delle molteplici iniziative intraprese dal consolato, la cui circoscrizione interessa ben sei province del nord-est del Paese (Santa Fe, Entre Rios, Corrientes, Chaco, Formosa e Misiones) con 160mila residenti italiani iscritti.

Bocchi si è insediato alla guida della rappresentanza di Rosario a febbraio del 2022 e dal suo arrivo ha introdotto tra le altre cose il nuovo sistema di 'passaporti itineranti', che permette di avviare le procedure di rinnovo in loco contestualmente alle visite istituzionali del console all'interno della vasta circoscrizione; e l'assistenza virtuale (chatbot) su Whatsapp, con l'obiettivo di agevolare la circolazione delle informazioni relative a tutte le pratiche del consolato. (ANSA).