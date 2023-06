Los Angeles celebra il 2 giugno tra tradizione e innovazione

(ANSA) - LOS ANGELES, 03 GIU - Una festa del 2 giugno all'insegna di tradizione e innovazione a Los Angeles. Il consolato italiano ha voluto celebrare il 77mo anniversario della Repubblica mostrando alla comunità locale quanto sia variegata la presenza delle eccellenze nostrane in città, dal classico Made in Italy alla ricerca di prodotti e servizi sempre più sofisticati.

La celebrazione ha riunito sul terrazzo del Peterson Automotive Museum centinaia di membri della comunità italiana locale, guidata dalla triade istituzionale della console Raffaella Valentini, la direttrice dell'Istituto per il commercio estero Alessandra Rainaldi e il direttore dell'Istituto italiano di cultura, Emanuele Amendola. Oltre ai grandi nomi come Ferrari, ITA Airways, Consorzio Parmigiano Reggiano, Franciacorta, Ferrero o Caffè Vergnano, hanno suscitato grande curiosità e ammirazione alcuni ricercatori e scienziati italiani che lavorano al Jet Propulsion Laboratory (Jpl) della Nasa a Pasadena, che hanno portato tre modelli di robot e apparecchiature creati per esplorare Marte.

La scelta della location non è casuale: nel cuore della cosiddetta 'Miracle mile', a pochi passi dal Lacma, centro per l'arte contemporanea, e dall'Academy Museum disegnato da Renzo Piano, il Petersen Automotive Museum - dedicato alla storia dell'automobile - "costituisce quella sintesi positiva tra tradizione e innovazione che ben rappresenta l'immagine del Paese che vogliamo proporre", ha spiegato la console salutando gli invitati. "A pochi mesi dall'assunzione del mio nuovo incarico, la prima Festa della Repubblica Italiana che celebro qui a Los Angeles riflette il rinnovato interesse dell'Italia verso quest'aerea del mondo. Non solo da parte dei settori tradizionali. Los Angeles non è solo Hollywood, ma un importante mercato dell'innovazione, della scienza e della tecnologia, che offre immense opportunità ai talenti del nostro Paese". (ANSA).