La festa del 2 giugno dell'ambasciata d'Italia in Kenya

(ANSA) - NAIROBI, 03 GIU - Più di ottocento persone, tra residenti italiani, cittadini ed alti funzionari del governo keniano e diplomatici stranieri, hanno partecipato alla festa per l'anniversario della Repubblica italiana nella residenza dell'ambasciatore d'Italia a Nairobi, Roberto Natali.

Un evento nel segno della condivisione che in Kenya ha sempre un significato particolare perché cade all'indomani del 'Madaraka Day', festa della prima costituzione del Paese africano di cui quest'anno ricorre il sessantesimo dell'indipendenza.

Insieme a Natali, erano presenti vari viceministri keniani, tra cui Difesa, Diaspora e Parità di genere, il direttore dei rapporti bilaterali del ministero degli Esteri, rappresentanti della presidenza e vice governatori, oltre ad altri dirigenti di istituzioni nazionali e membri del Parlamento.

Durante il suo intervento, il diplomatico ha ricordato la volontà espressa in un recente incontro del ministro degli Esteri Antonio Tajani con gli ambasciatori delle nazioni africane nel nostro Paese di "guardare all'Africa con occhi africani, e non con lo sguardo europeo" che, secondo Natali, significa calarsi non solo nel presente di questa terra che ha tutte le carte in regola per rappresentare al meglio il futuro del pianeta, ma conoscere la sua gente, la cultura, le tradizioni, anche per poter meglio interagire in ogni settore nevralgico, dal commercio alla cooperazione, dal turismo alla sostenibilità ambientale.

L'ambasciatore ha ricordato il decennale rapporto tra italiani e keniani in settori quali il commercio, l'industria, la cooperazione internazionale, il turismo, l'ingegneria aerospaziale e la sostenibilità ambientale. Rapporto confermato e consolidato dalla visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Nairobi, lo scorso marzo.

La serata, impreziosita da una mostra di opere dell'artista concettuale Gianpaolo Tomasi, ha rappresentato anche l'occasione per presentare alcune delle migliori attività italiane di produzione ed importazione enogastronomica. (ANSA).