Il 2 giugno celebrato all'ambasciata d'Italia ad Ankara

(ANSA) - ROMA, 03 GIU - Le eccellenze dell'enogastronomia, del design, della meccanica e dell'industria italiana sono state ieri le protagoniste del tradizionale ricevimento ospitato dall'ambasciatore Giorgio Marrapodi presso l'ambasciata d'Italia ad Ankara, in occasione della Festa della Repubblica italiana.

A testimonianza del dinamismo delle relazioni bilaterali - si legge in una nota - a rappresentare il governo turco è intervenuto il ministro del Commercio, Mehmet Mus.

L'ambasciatore Marrapodi, nel ribadire il sostegno dell'Italia alla Turchia nel momento tragico del terremoto, ha espresso l'auspicio che il proficuo dialogo tra i due Paesi possa condurre a numerosi successi anche in vista degli appuntamenti dei prossimi mesi, a partire dalla Joint Economic and Trade Commission (Jetco) in via di calendarizzazione.

Il ministro Muş, da parte sua, ha ringraziato l'Italia per il sostegno fornito a seguito dei terremoti del 6 febbraio scorso e ha espresso le condoglianze per coloro che hanno perso la vita nelle recenti alluvioni che hanno colpito l'Emilia Romagna.

Con specifico rifermento ai rapporti commerciali, il ministro Mus non ha mancato di sottolineare che nel 2022 l'interscambio commerciale tra i due Paesi ha registrato un nuovo record superando i 26 miliardi di dollari, rendendo l'Italia il quinto partner commerciale della Turchia.

A margine dell'evento hanno avuto luogo due cerimonie: la prima con la consegna da parte dell'ambasciatore Marrapodi e del ministro Mus dei riconoscimenti alle numerose aziende che hanno sponsorizzato l'evento e la seconda con l'affissione di una targa di ringraziamento al Gruppo Calzedonia per aver contribuito al lavori di ristrutturazione dell'ambasciata.

Le oltre 1500 persone che hanno partecipato all'evento hanno anche avuto modo di appezzare due mostre fotografiche e 5 video promozionali della candidatura della città di Roma ad ospitare l'Expo nel 2030, ampiamente valorizzate dai numerosi influencer presenti. (ANSA).