Il 2 giugno celebrato a Delhi, mille persone in festa

(ANSA) - NEW DELHI, 03 GIU - L'ambasciata d'Italia a New Delhi ha celebrato ieri sera la Festa della Repubblica, con quasi mille persone che hanno risposto all'invito dell'ambasciatore Vincenzo de Luca e della moglie Paola Ferri e si sono ritrovate nel giardino della residenza.

L'inno di Mameli e quello nazionale indiano hanno aperto la celebrazione, alla presenza della ministra indiana Meenakshi Lekhi. "Ringrazio la ministra per la sua significativa presenza alla nostra festa nazionale", ha detto de Luca. "L'amicizia tra i nostri Paesi si basa su valori condivisi, obiettivi comuni e interessi reciproci, e si alimenta anche attraverso scambi culturali e occasioni come questa, per celebrare assieme la bellezza e la gioia". L'ambasciatore ha poi proseguito: "L'Italia crede fermamente nella forza della cooperazione internazionale: in tempi così difficili solo insieme possiamo far fronte alle sfide globali, a patto di rispettare regole comuni, basate sul rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale di tutti gli Stati e su un approccio pacifico alle controversie, principi base del multilateralismo, che vanno riaffermati. Il mondo è cambiato ed è ora fondamentale rivalutare e aggiornare la governance di molte organizzazioni multilaterali per garantirne l'efficacia". De Luca ha concluso salutando la comunità italiana in India e congratulandosi per la sua vivacità e per la passione verso il Paese.

Nel suo saluto, la ministra Lekhi ha sottolineato che il 75esimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra India e Italia, "salite al livello di partenariato strategico dopo l'incontro di marzo tra i primi ministri Modi e Meloni, coincide con le celebrazioni dei 75 anni dell'Indipendenza indiana". E ha concluso ricordando le "tante caratteristiche simili delle ricchissime civiltà espresse dai due Paesi".

La serata si è conclusa con un concerto di Eugenio Bennato accompagnato dal gruppo Sponda Sud e da una formazione folk indiana. (ANSA).