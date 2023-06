Expo 2030, una mostra in Argentina per promuovere Roma

(di Patrizia Antonini) (ANSA) - BUENOS AIRES, 03 GIU - Sette scatti per esaltare il valore della candidatura di Roma ad ospitare l'Esposizione universale 2030. L'ambasciata d'Italia in Argentina prosegue nella sua azione a tutto campo per convincere il governo del Paese sudamericano a sostenere la capitale italiana, e questa volta lo fa con una mostra fotografica in collaborazione con l'ANSA.

Inaugurata in occasione delle celebrazioni per la Festa della Repubblica, e nata da un'idea dell'ambasciatore Fabrizio Lucentini, la mostra 'Roma eterna evoluzione' consiste in sette pannelli, con immagini simbolo dei molteplici punti di forza della città, emblema di bellezza e solidarietà, culla di creatività artistica e tecnologica, e luogo di integrazione culturale e religiosa.

La scelta di installare la selezione di foto sulla recinzione perimetrale dell'ambasciata, a Palazzo Alvear, adiacente ad un'arteria centrale, visibile a tutti, rivela l'intento di apertura e inclusione verso un popolo che ha forti legami con l'Italia e dove la comunità tricolore costituisce una parte importante del tessuto imprenditoriale, oltre ad essere la più numerosa nel mondo, con 770mila aventi diritto al voto in Italia e 1,1 milioni di connazionali. Per non parlare dei discendenti, che secondo le stime sono oltre la metà dell'intera popolazione, circa 20-25 milioni.

Uno sforzo diplomatico che si inquadra anche in una serie di attività di grande prestigio, come ad esempio il ciclo 'Divina Italia', in collaborazione con il teatro Colon e con l'Istituto italiano di cultura. Il programma esalta la preziosa eredità dell'arte musicale italiana, da Donizetti a Verdi, da Rossini a Puccini, unita ai nuovi classici e alle tendenze compositive e coreografiche più attuali, coinvolgendo gli artisti argentini.

Un'iniziativa che proprio questa settimana ha visto un applauditissimo Roberto Bolle calcare il famoso palcoscenico portegno col balletto Caravaggio.

"L'Italia sarà sempre al fianco del popolo argentino - ha affermato Lucentini nel presentare la mostra -. Continueremo a chiedere all'Argentina di sostenere la candidatura di Roma, in cui crediamo molto. Un progetto concreto di crescita e sviluppo, dove inclusione e rispetto dei diritti sono in primo piano".

