2 giugno: oltre 1500 persone alle celebrazioni in Tunisia

TUNISI, 03 GIU - L'ambasciata d'Italia a Tunisi ha celebrato la festa della Repubblica Italiana, ricevendo presso la Residenza dell'ambasciatore Fabrizio Saggio, oltre 1.500 ospiti.

"Italia e Tunisia sono unite da un legame naturale che non cessa di consolidarsi" ha sottolineato l'ambasciatore Saggio nel suo discorso di saluto, alla presenza del ministro degli Esteri tunisino Nabil Ammar e della ministra della Cultura, Hayet Guettat Guermazi. Le celebrazioni hanno costituito l'occasione per valorizzare la candidatura di Roma a ospitare Expo 2030, mettendo in luce i benefici che una tale aggiudicazione produrrebbe anche in termini di flussi turistici per la Tunisia.

