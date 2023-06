2 giugno: l'Ambasciata in Paraguay promuove Roma per l'Expo 2030

(ANSA) - BUENOS AIRES, 03 GIU - In occasione delle celebrazioni per il 77° anniversario della Festa della Repubblica, l'ambasciata d'Italia ad Assunzione ha promosso un articolato programma di iniziative con un particolare focus sulla promozione della candidatura di Roma per Expo 2030.

Il programma è iniziato il primo giugno con il concerto dedicato ai più famosi compositori italiani presso il Teatro Municipale di Assunzione ed eseguito dall' Orchestra Sinfonica della città. L'evento, che ha visto una numerosa partecipazione di pubblico anche grazie all'ingresso gratuito, ha registrato una forte attenzione mediatica grazie alla direzione del maestro Luis Szaran.

Ieri, presso la Piazza Italia, per l'occasione restaurata con la collaborazione dell'ambasciata d'Italia, la comunità italiana si è riunita per una cerimonia ufficiale a cui hanno preso parte le autorità municipali, nel corso della quale è stata depositata una corona d'alloro.

Nel pomeriggio, presso la sala riunioni della Residenza dell'ambasciatore, si è tenuto un workshop dedicato alla candidatura di Roma per EXPO 2030, con la presentazione della mostra fotografica messa a disposizione dal Comitato promotore della candidatura, cui ha preso parte una selezione di influencer locali e esponenti della comunità d'affari paraguaiana.

La giornata di festeggiamenti si è conclusa con un ricevimento al quale hanno preso parte il ministro degli Esteri Arriola e il neo presidente eletto Santiago Peña. "La partecipazione di quest'ultimo - ha dichiarato l'ambasciatore d'Italia, Marcello Fondi - ha rappresentato un tangibile segnale di attenzione del nuovo presidente paraguaiano per l'Italia e costituisce il migliore viatico per il rilancio e lo sviluppo dei rapporti bilaterali tra le due Nazioni".

Le celebrazioni si sono concluse oggi con lo svolgimento della parata degli studenti della Scuola Dante Alighieri nelle vie centrali della capitale. (ANSA).