2 giugno: Città del Messico illumina i suoi monumenti tricolore

(ANSA) - CITTA DEL MESSICO, 03 GIU - L'Ambasciata d'Italia in Messico ha celebrato la Festa della Repubblica con un evento nei giardini dell'Istituto italiano di Cultura della capitale, con oltre mille invitati, mentre Città del Messico ha illuminato i suoi principali monumenti col tricolore.

L'Ambasciatore Luigi De Chiara ha iniziato il suo discorso ricordando la tragica scomparsa di Ornella Saiu, assassinata a Playa del Carmen il 30 maggio. "Siamo in contatto con le autorità di Quintana Roo per assicurare al più presto i responsabili di questo barbaro omicidio alla giustizia" ha dichiarato.

Citando i recenti sviluppi delle relazioni tra Italia e Messico, De Chiara ha ricordato la crescente importanza del mercato messicano che, superando lo scorso anno il Brasile, si è affermato come principale destinazione del Made in Italy in America Latina.

Tra le altre novità, il diplomatico ha menzionato l'istituzione della prima Camera di Commercio messicana in Italia, la visita che il ministro degli Esteri Antonio Tajani realizzerà in Messico il prossimo 14 giugno e la stretta collaborazione tra i due Paesi in ambito culturale, che ha permesso la restituzione al Messico di 43 reperti preispanici sequestrati in Italia dal Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio. (ANSA).