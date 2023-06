2 giugno: Bratislava, celebrazioni per la Festa della Repubblica

(ANSA) - ROMA, 03 GIU - Si sono svolte nella giornata di venerdì 2 giugno le celebrazioni per la Festa della Repubblica a Bratislava. L'ambasciatrice Catherine Flumiani - si legge in una nota - ha partecipato nella mattinata alla cerimonia dell'alzabandiera presso la base aerea di Malacky-Kuchyna con il Task Group italiano a presidio del sistema di difesa aerea SAMP/T. Accolta dal comandante Ten. Col. Michele Vellucci, l'ambasciatrice ha altresì firmato il Libro d'Onore del contingente.

In serata, nella suggestiva cornice del Palazzo del Primate di Bratislava, si è svolto il tradizionale ricevimento al quale hanno partecipato il ministro degli Affari esteri ed europei della Repubblica Slovacca Miroslav Wlachovsky e il ministro delle Finanze Michal Horvath, assieme a circa 250 persone tra cui i rappresentanti delle istituzioni slovacche, del mondo diplomatico, economico, accademico, scientifico, culturale e dei media, così come membri della comunità italiana.

Il ministro Wlachovsky ha sottolineato la vicinanza e sostegno dell'Italia, sin dall'istituzione della Cecoslovacchia dopo la Prima Guerra Mondiale e nelle più importanti tappe che la Repubblica Slovacca ha compiuto dalla sua indipendenza nel 1993. Ha richiamato la valenza del contributo che l'Italia fornisce oggi alla difesa e alla sicurezza energetica della Slovacchia, così come la profonda condivisione dei valori che accomunano i due Paesi, fondamento del solido partenariato in ambito europeo e transatlantico. L'ambasciatrice Flumiani ha da parte sua ringraziato le autorità slovacche per l'aiuto fornito dalla squadra di Vigili del Fuoco slovacchi dispiegata a Conselice in Emilia Romagna a seguito della recente alluvione.

"Il vostro intervento rappresenta solo l'ultimo dei numerosi esempi di reciproco sostegno, come in occasione della pandemia o a sostegno dell'accoglienza in Slovacchia dei rifugiati dall'Ucraina nelle prime settimane dopo l'aggressione russa", ha sottolineato l'ambasciatrice.

Nel richiamare la valenza della visita a Bratislava del presidente della Repubblica il 19 e 20 aprile scorsi in occasione del trentesimo anniversario delle relazioni bilaterali, l'ambasciatrice ha inoltre presentato la pubblicazione 'Italia-Slovacchia 1993-2023', con i saluti introduttivi del vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, e del ministro degli Affari Esteri ed Europei della Repubblica Slovacca, Miroslav Wlachovsky, che ripercorre, con molte testimonianze e materiale d'archivio, trent'anni di rapporti bilaterali.

Nel corso della serata, il pubblico ha potuto prendere visione delle presentazioni della candidatura di Roma ad ospitare Expo 2030 e della campagna 'Open to Meraviglia'. Gli inni nazionali sono stati eseguiti da un coro di studenti della sezione bilingue italo-slovacca del Liceo 'L. Saru' di Bratislava. L'ambasciata ringrazia sentitamente Unicredit Bank e Ferrero per il sostegno all'organizzazione dell'evento. (ANSA).