2 giugno: a Kiev celebrazioni al riparo dagli attacchi aerei

(ANSA) - ROMA, 03 GIU - L'ambasciata d'Italia a Kiev ha celebrato l'anniversario della fondazione della Repubblica italiana: un momento per onorare la straordinaria amicizia tra i due Paesi e rappresentare la vicinanza dell'Italia all'Ucraina in queste difficili circostanze.

"Nutriamo tutti una profonda ammirazione per lo straordinario coraggio con cui il popolo ucraino, vittima di un'aggressione brutale ed ingiusta, sta continuando a combattere una dura battaglia per la difesa dei valori di libertà, pluralismo e democrazia contro la grave minaccia rappresentata dai regimi autoritari", ha sottolineato l'ambasciatore Pier Francesco Zazo nel suo discorso. "L'Italia, nella sua veste di membro responsabile dell'Unione Europea, dell'Alleanza Atlantica e del G7, continuerà a fornire per tutto il tempo necessario il suo sostegno a 360 gradi all'Ucraina, sia a livello bilaterale che multilaterale, in ogni campo", ha aggiunto il capo missione.

La celebrazione, cui hanno preso parte le autorità locali, si è tenuta in ambienti sotterranei, al riparo dagli attacchi aerei che colpiscono la capitale ucraina. (ANSA).