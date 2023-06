Romania, ambasciatore Durante Mangoni in missione a Sibiu

(ANSA) - BUCAREST, 02 GIU - L'Ambasciatore d'Italia in Romania Alfredo Durante Mangoni, assieme alla dott.ssa Alice Rubini, Responsabile dell'Ufficio Economico-Commerciale dell'Ambasciata, alla dott.ssa Laura Napolitano, Direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura di Bucarest, e alla dott.ssa Micaela Soldini, Direttrice dell'Ufficio di Bucarest di ICE Agenzia, ha effettuato una visita di tre giorni a Sibiu, incontrando Autorità e istituzioni culturali locali e visitando alcune imprese italiane attive nel distretto. La delegazione è stata accompagnata dal Console Onorario Italo Selleri, al quale l'Ambasciatore ha consegnato l'onorificenza dell'Ordine della Stella d'Italia, alla presenza della Sindaca di Sibiu.

È la prima visita di un Ambasciatore d'Italia in Romania a Sibiu negli ultimi nove anni. La città ha saputo consolidare un modello virtuoso incentrato su un programma culturale di prim'ordine, che a sua volta sostiene le attività economiche sul territorio. Anche le imprese italiane sono ben inserite nel tessuto economico locale, contribuendo a garantire occupazione.

Nel corso della giornata di martedì 30 maggio, si è svolto l'incontro con la Presidente del Consiglio Provinciale di Sibiu, Daniela Cîmpean, con la Sindaca Astrid Cora Fodor e con il Prefetto Mircea Dorin Creţu. In seguito, nel pomeriggio, la delegazione italiana ha incontrato il Direttore del Museo Brukenthal, Alexandru Chituţă, il Direttore del Museo Astra Ciprian Stefan e il Direttore della Filarmonica di Stato Sibiu Cristian Lupes, effettuando anche una breve visita guidata del centro di Sibiu, accompagnato dal Direttore della Biblioteca Astra, il Professore Răzvan Pop. Sempre nell'ambito della collaborazione culturale si iscrive anche il dialogo tra la direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura a Bucarest e il Direttore del Festival Internazionale di Teatro di Sibiu, Constantin Chiriac.

Il 31 maggio, si è svolto l'incontro con il Presidente e il Direttore della Camera di Commercio di Sibiu, dr. Octavian Isăilă e dr. Eugen Iordănescu e con i rappresentanti delle aziende italiane Hipic Prod, Sirfit e Minuzzo Mobili. (ANSA).