L'Italia ospite d'onore al Festival del cinema di Alicante

(ANSA) - MADRID, 02 GIU - L'Italia è il Paese ospite d'onore di quest'anno al Festival internazionale del cinema di Alicante, kermesse arrivata alla 20esima edizione. Al via ufficiale domani, la rassegna prevede la proiezione di diversi film nostrani di grande successo: tra questi, 'Cinema Paradiso' di Giuseppe Tornatore (martedì 6 giugno), 'La grande bellezza' di Paolo Sorrentino (mercoledì 7 giugno), 'La vita è bella' di Roberto Benigni (venerdì 9 giugno) e 'Malleus' di Andrés Rafael Zabala (sempre venerdì 9 giugno). Lo stesso giorno, ci sarà anche spazio alla proiezioni di alcuni cortometraggi del 'Festival Roma Film Corto': 'L'allaccio' di Daniele Morelli, 'Come un animale' di Antonio Petruccelli e 'Volevo essere Gassman' di Cristian Scardigno. Tutte le proiezioni avranno luogo presso la Casa Mediterráneo di Alicante.

Sostenuto dall'Ambasciata d'Italia in Spagna, il Festival internazionale del cinema di Alicante terminerà sabato 10 giugno. L'evento è sostenuto anche da Provincia di Alicante, Comune di Alicante, Alicante City & Beach, Istituto Valenciano di Cultura, À Punt Media e altre società collaboratrici.

"Vogliamo ringraziare l'Ambasciata d'Italia in Spagna per la collaborazione alla realizzazione di questo ciclo che mostra il meglio del cinema classico di questo Paese così simile al nostro e con il quale abbiamo un ottimo rapporto. Inoltre, in occasione della gala di chiusura potremo ricevere un rappresentante dell'ambasciata, che consegnerà il premio al miglior cortometraggio internazionale", ha commentato Vicente Seva, direttore del Festival internazionale del cinema di Alicante.

