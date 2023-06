Expo 2030: Ambasciata Buenos Aires promuove Roma con una mostra

(ANSA) - BUENOS AIRES, 02 GIU - In occasione delle celebrazioni per la Festa della Repubblica Italiana, l'Ambasciata d'Italia a Buenos Aires, in collaborazione con l'agenzia di stampa italiana ANSA, presenta l'esposizione fotografica "Roma eterna evoluzione".

La mostra, che a partire da oggi è possibile ammirare sul perimetro esterno dell'Ambasciata, punta a promuovere la candidatura di Roma a sede dell'Esposizione Universale 2030 attraverso una selezione di foto che valorizzano i diversi ambiti in cui da sempre la Città Eterna eccelle, come architettura, integrazione tra culture, moda e cinema.

"L'Italia sarà sempre al fianco del popolo argentino.

Continueremo a chiedere all'Argentina di sostenere la candidatura di Roma. Crediamo molto nella candidatura della nostra città, un progetto concreto di crescita e sviluppo, dove inclusione e rispetto dei diritti sono in primo piano. Con questo spirito inauguriamo oggi la mostra fotografica realizzata in collaborazione con l'agenzia di stampa ANSA", ha detto l'Ambasciatore Fabrizio Lucentini presentando l'esposizione durante le celebrazioni della Festa della Repubblica..

"Abbiamo scelto sette fotografie di Roma per decorare il perimetro dell'Ambasciata, in modo che tutti quelli che passano sulla centrale avenida del Libertador possano ammirare il valore della nostra città", ha aggiunto. (ANSA).