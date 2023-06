Ambasciatore Massari, l'Italia e l'Ue protagoniste all'Onu

(ANSA) - NEW YORK, 02 GIU - "L'Italia e l'Unione Europea sono e devono restare protagoniste alle Nazioni Unite, investendo per preservare l'ordine internazionale e i principi della Carta Onu, e per difendere i propri interessi e i valori democratici". Lo ha detto l'ambasciatore Maurizio Massari, rappresentante permanente all'Onu, in occasione della Festa della Repubblica.

Inviando un augurio alle italiane e agli italiani impegnati nelle attività delle Nazioni Unite e che con il proprio lavoro mantengono vivi i principi del multilateralismo, Massari osserva come "a più di un anno dall'aggressione ingiustificata della Russia contro l'Ucraina, il multilateralismo incentrato sulla Carta Onu si trova sempre più sotto attacco".

L'ambasciatore ha quindi osservato come la congiuntura internazionale ha visto l'acuirsi di conflitti in diverse regioni del mondo e l'accendersi di nuovi, in un contesto di crescente frammentazione e polarizzazione. "A questo si è aggiunto l'effetto ormai sempre più manifesto del cambiamento climatico con i connessi disastri naturali, che per molti Paesi è una minaccia esistenziale". Queste sfide, per loro natura globali, possono essere affrontate solo attraverso la cooperazione e il multilateralismo, e Massari ha ricordato che la tabella di marcia per trovare una soluzione condivisa e' l'Agenda Onu con gli obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile.

"Siamo a metà strada verso la scadenza del 2030 eppure soltanto il 12% degli indicatori è in linea con gli obiettivi.

Accelerare è ancora possibile e l'Italia sta offrendo un importante contributo", ha detto Massari, ricordando che sarà ospitato a Roma, dal 24 al 26 luglio, il Vertice Onu dei Sistemi Alimentari, da cui sono attesi risultati importanti in vista del Summit di settembre a New York. In questo sforzo multilaterale, l'Italia ritiene di poter essere un ponte fra il Nord e il Sud Globale: "L'Italia e l'Unione Europea - ha concluso - sono e devono restare protagoniste alle Nazioni Unite, investendo per preservare l'ordine internazionale e i principi della Carta Onu, e per difendere i propri interessi e i valori democratici".

