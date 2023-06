Ambasciatore Gori, ottimi i rapporti tra Italia e Serbia

(ANSA) - BELGRADO, 02 GIU - L'ottimo stato dei rapporti fra Italia e Serbia è stato sottolineato dall'ambasciatore d'Italia a Belgrado Luca Gori, per il quale vi è spazio per un ulteriore sviluppo della collaborazione bilaterale. In una intervista all'agenzia Tanjug in occasione della Festa della Repubblica del 2 giugno, Gori si è riferito al "dialogo politico molto importante" esistente fra i due Paesi, confermato dalle recenti visite in Serbia del ministro degli esteri Antonio Tajani, ospite per due volte a Belgrado, e da quelle dei ministri della difesa, dell'Università e ricerca e dell'agricoltura. Inoltre, ha aggiunto, la premier Giorgia Meloni si è incontrata con il presidente serbo Aleksandar Vucic.

"Noi vogliamo sviluppare ulteriormente i rapporti economici, così a marzo abbiamo organizzato un Business Forum al quale hanno partecipato 150 imprenditori italiani. Inoltre, l'Italia è stata in maggio Paese partner alla Fiera internazionale dell'agricoltura di Novi Sad. Ora intendiamo sviluppare le nostre relazioni in nuovi settori quali le infrastrutture, la transizione energetica e verde, le nuove tecnologie in agricoltura", ha detto l'ambasciatore. Gori ha al tempo stesso ribadito il forte appoggio dell'Italia a una rapida integrazione della Serbia nella Ue, sottolineando come il nostro Paese sia tra quelli convinti della necessità di accelerare il processo di allargamento della Ue.

La Festa Nazionale che si celebra oggi in Italia, ha osservato l'ambasciatore, è di grande rilevanza poiché "il 2 giugno segna il momento, dopo la tragedia della seconda guerra mondiale, in cui l'Italia ha rinnovato la sua identità nazionale". "E' il giorno in cui celebriamo i valori fondanti della Repubblica - pace, stabilità, progresso, uguaglianza e democrazia". (ANSA).