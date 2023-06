Amb. Starace, 'ruolo Italia in negoziati quando sarà possibile'

(ANSA) - MOSCA, 02 GIU - Il governo italiano "svolgerà un ruolo di primo piano nei futuri negoziati di pace" per l'Ucraina "quando le condizioni lo consentiranno". Lo ha detto oggi l'ambasciatore italiano in Russia, Giorgio Starace, in un discorso durante un ricevimento in ambasciata per il 77/o anniversario della Repubblica, facendo riferimento alle dichiarazioni del presidente Sergio Mattarella in favore di una pace giusta che rispetti l'integrità dell'Ucraina.

L'ambasciatore ha ospitato due ricevimenti, uno dedicato al corpo diplomatico accreditato a Mosca e l'altro ai connazionali residenti insieme a membri della società civile russa.

Nel suo discorso Starace ha dato lettura dell'articolo 11 della Costituzione, secondo il quale "l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali".

L'ambasciatore, rivendicando "la nostra orgogliosa appartenenza alla famiglia europea al cui interno si condividono valori di pace, libertà e democrazia", ha ricordato che l'Italia, in qualità di Paese fondatore dell'Unione Europea e della Nato nonché membro del G7, "è fermamente al fianco dell'Ucraina, vittima di una guerra d'aggressione scatenata dalla Russia".

L'ambasciatore ha quindi sottolineato la resilienza della collettività italiana residente in Russia, che rimane numerosa nonostante il conflitto, e la cui presenza "dimostra la profondità dei legami storici, culturali e sociali stabiliti da secoli fra Italia e Russia". In chiusura, Starace ha auspicato che "i popoli italiano e russo condividano un futuro di pace e amicizia e che venga quanto prima superata l'attuale fase di tensione". A questo riguardo, ha ricordato l'impegno italiano a "preservare il dialogo con la società civile russa". (ANSA).